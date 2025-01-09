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Население Омской области продолжает стремительно убывать

Регион занял третье место по миграционной убыли.

Источник: Комсомольская правда

Росстат опубликовал статистику миграции населения с января по октябрь 2024 года. Согласно этим данным, Омскую область за этот период покинули почти 32 тыс. человек.

Всего же в регион приехали 29,1 тыс. человек. Таким образом, миграционная убыль населения в Омской области составила более 2,2 тыс. человек.

Первое место по убыли населения заняла Белгородская область — оттуда уехали 6,3 тыс. человек. На втором месте с оттоком населения в 2,4 тыс. человек расположилась Иркутская область. Омская область в этом рейтинге заняла третье место.

Ранее мы сообщали, что за 8 месяцев 2024 года население Омской области сократилось на 7000 человек.

демография