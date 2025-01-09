В Севастополе мазут будут ловить в сети

«Мы снабжаем волонтеров всеми необходимыми защитными средствами, после работы волонтеров доставляют обратно. Если вы хотите помочь в уборке, но не записались заранее, вы все равно можете прийти в любой день к 9:00 в Штаб общественной поддержки на Большой Морской, 41. Вам выдадут средства защиты, и вы сможете поехать на уборку на автобусе».