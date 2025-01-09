В Севастополе мазут будут ловить в сети

«Мониторинг показывает, что выбросы мазута еще могут повторяться. Сейчас в севастопольской акватории не фиксируются крупные мазутные пятна, но в толще воды есть фрагменты нефтепродуктов мелкой фракции», — пояснил он.
На сегодняшний день новых выбросов мазута не зафиксировано, добавил он. В связи с этим организованная группа волонтеров будет отправляться от площади Ушакова один раз в день — в 9:30.
«Мы снабжаем волонтеров всеми необходимыми защитными средствами, после работы волонтеров доставляют обратно. Если вы хотите помочь в уборке, но не записались заранее, вы все равно можете прийти в любой день к 9:00 в Штаб общественной поддержки на Большой Морской, 41. Вам выдадут средства защиты, и вы сможете поехать на уборку на автобусе».
В ликвидации последствий выброса мазута задействованы 251 человек и 29 единиц техники, а также 100 сотрудников организаций, 50 сотрудников Севприроднадзора и Лесхоза, более 100 волонтеров.
«Работы по очистке загрязненных территорий ведутся в светлое время суток. Всего за время проведения работ вывезено 140,7 тонны отходов», — заключил он.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани — читайте здесь.