Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроссворд на 10 января 2025

10 января 1863 года в Лондоне открылась первая на планете линия метро. Прошло более 150 лет, но «подземка» по-прежнему остается главной артерией города. Ежедневный кроссворд — отличный способ проверить свою эрудицию и узнать больше об этом уникальном виде транспорта.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о метро во всем мире:

1. Метро Стокгольма лидирует по стоимости проезда: один билет стоит около 250 рублей, но оно также известно своим уникальным оформлением станций в виде галерей, витражей, гротов и фресок. Помимо этого, стокгольмское метро отличается удобством для пассажиров благодаря продуманной системе навигации и электронным табло.

2. Токийское метро ежедневно перевозит 8,5 миллионов пассажиров, при этом станция Синдзюку испытывает пиковую нагрузку, обслуживая 3,64 миллиона человек в день. На многих станциях токийского метро настолько плотный пассажиропоток, что для заталкивания людей в вагоны используют специальных сотрудников, называемых «осия».

3. Копенгаген — единственная европейская столица с круглосуточным метрополитеном, работающим в таком режиме с 2009 года. Интервал движения поездов в ночное время составляет до 20 минут, тогда как в часы пик он сокращается до двух минут.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.