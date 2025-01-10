Кроссворд на 10 января 2025

Интересные факты о метро во всем мире:
1. Метро Стокгольма лидирует по стоимости проезда: один билет стоит около 250 рублей, но оно также известно своим уникальным оформлением станций в виде галерей, витражей, гротов и фресок. Помимо этого, стокгольмское метро отличается удобством для пассажиров благодаря продуманной системе навигации и электронным табло.
2. Токийское метро ежедневно перевозит 8,5 миллионов пассажиров, при этом станция Синдзюку испытывает пиковую нагрузку, обслуживая 3,64 миллиона человек в день. На многих станциях токийского метро настолько плотный пассажиропоток, что для заталкивания людей в вагоны используют специальных сотрудников, называемых «осия».
3. Копенгаген — единственная европейская столица с круглосуточным метрополитеном, работающим в таком режиме с 2009 года. Интервал движения поездов в ночное время составляет до 20 минут, тогда как в часы пик он сокращается до двух минут.
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