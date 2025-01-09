Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроссворд на 9 января 2025

iPhone — один из самых популярных смартфонов в мире. Наш сегодняшний кроссворд посвящен этому революционному устройству. Проверьте свои знания и вспомните историю успеха его создателя.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Факты:

* Apple не платит за размещение своей продукции в кинофильмах, даже несмотря на то, что это является скрытой рекламой. Зато она готова предоставить смартфоны для съёмок в любых количествах.

** В 2015 году Apple запатентовала джойстик, встроенный в кнопку «Домой», однако эта идея так и не была реализована в iPhone.

*** Появление алюмосиликатного стекла на дисплее первого iPhone стало следствием того, что Стив Джобс носил ключи в одном кармане с прототипом телефона. После того, как он увидел, как быстро повреждается экран, он настоял на внедрении более прочного защитного покрытия, чем пластик.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.