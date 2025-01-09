Кроссворд на 9 января 2025

*** Появление алюмосиликатного стекла на дисплее первого iPhone стало следствием того, что Стив Джобс носил ключи в одном кармане с прототипом телефона. После того, как он увидел, как быстро повреждается экран, он настоял на внедрении более прочного защитного покрытия, чем пластик.