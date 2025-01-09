Кроссворд на 9 января 2025

Факты:
* Apple не платит за размещение своей продукции в кинофильмах, даже несмотря на то, что это является скрытой рекламой. Зато она готова предоставить смартфоны для съёмок в любых количествах.
** В 2015 году Apple запатентовала джойстик, встроенный в кнопку «Домой», однако эта идея так и не была реализована в iPhone.
*** Появление алюмосиликатного стекла на дисплее первого iPhone стало следствием того, что Стив Джобс носил ключи в одном кармане с прототипом телефона. После того, как он увидел, как быстро повреждается экран, он настоял на внедрении более прочного защитного покрытия, чем пластик.
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