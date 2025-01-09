В Уфе приняли новую схему дорожного движения до 2042 года

В горизонте до 2042 года предполагается строительство 72 объекта дорожной инфраструктуры. В числе тех, что в самой дальней перспективе — мост через реку Уфу из Сипайлово в Инорс, второй выезд из Дёмы, строительство ул. Литерный тупик от Вокзальной до Правой Белой, восточный обход Уфы по Перспективной до М-5.