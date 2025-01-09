В Уфе приняли новую схему дорожного движения до 2042 года

В проекте 18 мероприятий, в том числе не требующих финансовых вложений. Например, на 31% вырастет пропускная способность ул. З. Валиди при запрете левого поворота при движении с пр. Салават Юлаева.
В Шакше пропускная способность правого поворота с ул. Советов на Перспективную увеличится более чем в два раза, если расширить этот перекрёсток. На пересечении Перспективной и дороги рядом с бывшей платформой «1646 км» предполагается организовать круговое движение.
В 29 местах города, где водители систематически нарушают правила проезда (например, на пересечении ул. Мингажева и 50-летия Октября), предлагается установить больше камер.
В горизонте до 2042 года предполагается строительство 72 объекта дорожной инфраструктуры. В числе тех, что в самой дальней перспективе — мост через реку Уфу из Сипайлово в Инорс, второй выезд из Дёмы, строительство ул. Литерный тупик от Вокзальной до Правой Белой, восточный обход Уфы по Перспективной до М-5.
В ближайшей перспективе (до 2029 года) — строительство улиц в Зелёной роще (Высотной, Ак. Ураксина), пос. 8 марта (продолжение Южной), продолжения ул. Айской, новых улиц в Елкибаево и в новых микрорайонах Дёмы и Затона, улицы Набережной от памятника С. Юлаеву до Правой Белой, строительство подъезда и моста на МФК «Остров» в Кузнецовском затоне.