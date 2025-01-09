В Ростовской области спрогнозировали ухудшение погоды

Ненастье с ветром до 12−14 м/с и плюсовой температурой ожидается в Ростовской области в ближайшие дни. Предупреждение об ухудшении погоды опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
По данным синоптиков, уже в ночь на 9 января по региону прошли небольшие дожди, а утром местами были туманы. В течение дня температура воздуха сохранится в пределах от +6 до +11, по югу — до +13 градусов.
10 января возможны слабые осадки с моросью. В отдельных районах — туман, ночью и утром по северу региона — гололедица. Ночная температура воздуха составит от +2 до +7, на севере области до −2. Днем обещают от +5 до +10, местами — до +13 градусов.
11 января в отдельных территориях Ростовской области также могут пройти небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидаются туманы. В темное время суток будет от 0 до +5, в светлое время суток — от +4 до +9, по югу — до +11 градусов.