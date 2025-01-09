Полицейский из Пермского края попытался скрыть свои доходы

В Пермском крае прокуратура Косинского района проверила местный отдел полиции на факты нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оказалось, что один из сотрудников полиции подавал недостоверные сведения о своих доходах, доходах супруги, а также владении ценными бумагами вопреки положениям действующего законодательства.
«По итогам проверки начальнику МО МВД России “Кочевский” внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — добавили в прокуратуре.