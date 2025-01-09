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Полицейский из Пермского края попытался скрыть свои доходы

Он не разглашал правдивую информацию о своих доходах и доходах супруги.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае прокуратура Косинского района проверила местный отдел полиции на факты нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что один из сотрудников полиции подавал недостоверные сведения о своих доходах, доходах супруги, а также владении ценными бумагами вопреки положениям действующего законодательства.

«По итогам проверки начальнику МО МВД России “Кочевский” внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — добавили в прокуратуре.