Власти рассказали о планах очистки озер и рек Калининграда в 2025 году. Так, предстоит восстановление Верхнего озера, основная зона расчистки от ила и уборки мусора охватит территорию от улицы Верхнеозерной до парка «Юность». Завершение работ намечено на конец 2025 года.