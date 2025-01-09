Власти рассказали о планах очистки озер и рек Калининграда в 2025 году. Так, предстоит восстановление Верхнего озера, основная зона расчистки от ила и уборки мусора охватит территорию от улицы Верхнеозерной до парка «Юность». Завершение работ намечено на конец 2025 года.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, также разрабатывается документация для расчистки участка реки Товарной длиной 14,5 км. Контракт га работу с институтом «Запводпроект» уже подписан.
Кроме того, продолжается подготовка проектно-сметной документации по расчистке ручья Паркового и благоустройству прилегающих территорий.
Напомним, в конце декабря 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» успешно завершена расчистка русла Литовского ручья: удалено более 17 904 куб. метров донных отложений, мусора и водной растительности.