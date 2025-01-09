Что нужно знать о переезде в Италию в 2025 году

Три мои лучшие подруги — русские. Мы видимся не так часто, потому что живем в разных городах, но постоянно общаемся по телефону и поддерживаем друг друга во всем. У нас даже есть такой девиз: «Если мы друг другу не поможем, то никто нам не поможет». Лена, Света и Юля — мои самые близкие друзья. И есть подруги-итальянки, с которыми я познакомилась благодаря детям. Мы хорошо общаемся, гуляем, вместе проводим праздники и дни рождения. У нас достаточно близкие отношения, но расслабиться с ними так, как со своими русскими девочками, я не могу. Итальянцы сложные — никогда не знаешь, что у них на уме и как они к тебе на самом деле относятся. Нет в них этой нашей простоты, доброты и искренности. И знаете, пока у тебя все хорошо, они с тобой общаются. ~Но как только в твоей жизни наступает какой-то сложный период, они от тебя отворачиваются.~