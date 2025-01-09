Штормовое предупреждение: погода в Казахстане на 10 января

Западно-Казахстанская область
На севере и востоке области ожидается гололед, а на западе и севере — туман. В Уральске также прогнозируются туман и гололед.
Кызылординская область
На востоке и в центре области ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 15−20 м/с.
Акмолинская область
Ночью на севере и востоке, а днем на западе, севере и востоке ожидаются метели. Ветер юго-западный, порывы достигают 23−28 м/с. В Кокшетау прогнозируется низовая метель и сильный ветер.
Павлодарская область
На западе, севере и востоке области — метель и ветер до 15−20 м/с. В Павлодаре ожидаются аналогичные условия.
Костанайская область
Ночью и утром метели прогнозируются на западе и севере, днем — на востоке. На западе и юге области возможен туман. Ветер с порывами до 23 м/с ожидается в Костанае.
Область Абай
Низовая метель ожидается на севере, востоке и в центре области, а на востоке и юге возможен туман. Ветер в Жарминском районе достигает порывов до 23 м/с. В Семея прогнозируется метель.
Восточно-Казахстанская область
Низовая метель ожидается на севере и востоке региона, а туман — на западе, востоке и юге. Ветер достигает 15−20 м/с в Усть-Каменогорске.
Северо-Казахстанская область
Метель ожидается ночью на западе, севере и востоке, а днем на юге. На юге области прогнозируется туман. Порывы ветра в Петропавловске достигают 28 м/с.
Местным жителям и гостям областей рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать дальних поездок и по возможности оставаться дома.