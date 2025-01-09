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Штормовое предупреждение: погода в Казахстане на 10 января

РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана на 10 января 2025 года. Метеорологи предупреждают о сложных погодных условиях, включая метели, туман и сильный ветер, сообщает ИА El.kz.

Сейчас в Ричмонде: -6° 4 м/с 62% 759 мм рт. ст.
Источник: EL.kz

Западно-Казахстанская область

На севере и востоке области ожидается гололед, а на западе и севере — туман. В Уральске также прогнозируются туман и гололед.

Кызылординская область

На востоке и в центре области ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 15−20 м/с.

Акмолинская область

Ночью на севере и востоке, а днем на западе, севере и востоке ожидаются метели. Ветер юго-западный, порывы достигают 23−28 м/с. В Кокшетау прогнозируется низовая метель и сильный ветер.

Павлодарская область

На западе, севере и востоке области — метель и ветер до 15−20 м/с. В Павлодаре ожидаются аналогичные условия.

Костанайская область

Ночью и утром метели прогнозируются на западе и севере, днем — на востоке. На западе и юге области возможен туман. Ветер с порывами до 23 м/с ожидается в Костанае.

Область Абай

Низовая метель ожидается на севере, востоке и в центре области, а на востоке и юге возможен туман. Ветер в Жарминском районе достигает порывов до 23 м/с. В Семея прогнозируется метель.

Восточно-Казахстанская область

Низовая метель ожидается на севере и востоке региона, а туман — на западе, востоке и юге. Ветер достигает 15−20 м/с в Усть-Каменогорске.

Северо-Казахстанская область

Метель ожидается ночью на западе, севере и востоке, а днем на юге. На юге области прогнозируется туман. Порывы ветра в Петропавловске достигают 28 м/с.

Местным жителям и гостям областей рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать дальних поездок и по возможности оставаться дома.