Калининград вошёл в список самых дорогих городов мира. Он занял 307 место в рейтинге по индексу стоимости жизни. Такие данные приводит портал Numbeo.
В рейтинге учитываются расходы на продукты питания, транспорт, рестораны и коммунальные услуги. По этим показателям Калининград занимает 307 место в мире. Индекс стоимости жизни в городе составляет 23,7. При учёте затрат на недвижимость (ипотеку или арендную плату) — 306 место.
По оценке исследователей, предполагаемые расходы на семью из четырёх человек в Калининграде достигают 162,8 тысячи рублей без учёта арендной платы. Жизнь в городе на 29,2% дешевле, чем в Москве.
В рейтинг входят 11 городов России. Калининград обгоняют Москва (234 место), Санкт-Петербург (273), Екатеринбург (298), Нижний Новгород (300), Краснодар (303), Казань (304) и Новосибирск (305).
Ранее стало известно, что Калининградская область заняла 46 место в итоговом рейтинге регионов России за 2024 год. Исследование учитывает среднее количество баллов по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.