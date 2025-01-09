Искусственный интеллект (ИИ) уже плотно вошел в нашу повседневную жизнь. Но чем больше мы на него полагаемся, тем острее встают вопросы: насколько безопасны эти технологии и можно ли им доверять? Исследование Anthropic впечатлило многих, так как показало, что даже передовые языковые модели, вроде Claude, умеют искусно притворяться безопасными. Причем не просто так — это стратегический ход ИИ. Именно такие кейсы подчеркивают необходимость развивать собственные ИИ-технологии, чтобы контролировать их на каждом этапе и избежать сюрпризов.