Владивосток на пути к круглогодичному туризму: что ждёт гостей города в 2025 году

«Отмечу, что мы развиваем именно круглогодичный туризм. Мы проводили ледовый полумарафон, в конце декабря открыли “Русскую лыжню”. Она будет работать весь сезон. В конце года также открыли каток на Авангарде, кататься там можно также бесплатно. Такая возможность есть далеко не в каждом городе», — рассказал Константин Шестаков.