Владивосток на пути к круглогодичному туризму: что ждёт гостей города в 2025 году

Глава Владивостока Константин Шестаков поделился планами мэрии по развитию туристической отрасли в 2025 году. Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для гостей города, улучшению инфраструктуры и организации мероприятий, способных привлечь туристов круглый год, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
По словам Шестакова, исторический центр, дороги, общественные пространства и транспортная система создают основу для того, чтобы гости города могли в полной мере ощутить атмосферу дальневосточной столицы.
«Набережные и видовые — наши визитные карточки. Поэтому будем вкладываться в пляжную инфраструктуру, разработаем велосипедные маршруты на острове Русский в южную сторону», — отметил глава краевой столицы.
Мэр подчеркнул, что Владивосток успешно зарекомендовал себя в проведении молодежных, культурных и спортивных мероприятий. В 2024 году было организовано множество событий, включая международные, что позволило продемонстрировать возможности города. В 2025 году акценты сохранятся.
«Отмечу, что мы развиваем именно круглогодичный туризм. Мы проводили ледовый полумарафон, в конце декабря открыли “Русскую лыжню”. Она будет работать весь сезон. В конце года также открыли каток на Авангарде, кататься там можно также бесплатно. Такая возможность есть далеко не в каждом городе», — рассказал Константин Шестаков.
В 2024 году Владивосток стал площадкой для множества международных событий. Одним из ярких моментов стало празднование Нового года по восточному календарю, впервые прошедшее на центральной площади города с участием китайских артистов. Также в январе состоялась выставка «Открытая планета» (12+) с работами художников с особенностями здоровья из Республики Корея. Летом делегации из китайских городов Фуюань и Цзиси приняли участие в празднованиях Дня молодежи.
Кроме того, в 2024 году Владивосток укрепил свои международные связи, став побратимом сразу двух городов — Оша и Могилева.