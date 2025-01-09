Самый аварийный день новогодних каникул назвали в ГАИ Приморья

В полиции проанализировали аварийность за период с 1 по 8 января. Пик аварийности пришёлся на последний день длинных выходных, на промежуток с 14 до 15 часов.
В эти дни на дорогах погибли пять человек: два водителя, пассажир, пешеход и велосипедист. Смертельные ДТП зарегистрированы в Большом Камне, Находке, Лесозаводске, в Тернейском и Ханкайском округах. Пострадавших за изученный период — 43 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, девять жертв пьяных водителей. В новом году полиция продолжит профилактические мероприятия, нацеленные на пресечение управления транспортными средствами гражданами в состоянии опьянения.
Самыми распространёнными ДТП оказались столкновения транспортных средств (159 автоаварий), наезды на стоящее транспортное средство (64) и иные препятствия (40), а также съезд с дороги (24) и наезд на пешехода (7).
Сейчас на большей территории Приморья — неблагоприятные погодные условия. Приморье остаётся под воздействием высотного циклона. Непогода, сопровождаемая во многих районах снегопадом, а на побережье — сильным ветром, может продолжаться всю ночь. Водителей просят соблюдать на дорогах дистанцию и боковой интервал, придерживаться безопасной скорости, а неопытным автомобилистам Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте вовсе.