Самый аварийный день новогодних каникул назвали в ГАИ Приморья

В эти дни на дорогах погибли пять человек: два водителя, пассажир, пешеход и велосипедист. Смертельные ДТП зарегистрированы в Большом Камне, Находке, Лесозаводске, в Тернейском и Ханкайском округах. Пострадавших за изученный период — 43 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, девять жертв пьяных водителей. В новом году полиция продолжит профилактические мероприятия, нацеленные на пресечение управления транспортными средствами гражданами в состоянии опьянения.