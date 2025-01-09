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Жители Иркутской области брали кошек и собак в новогодние путешествия

Семь питомцев летали вместе с хозяевами в Монголию, Китай и Таиланд.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На новогодних каникулах жители Иркутской области брали в заграничные путешествия своих питомцев. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на управление Россельхознадзора, с 1 по 8 января семь кошек и собак взяли хозяева в поездки в Монголию, Таиланд и Китай.

— Перед тем, как отправиться в путь, животные прошли осмотр и проверку сопроводительных документов. Специалисты подтвердили, что все кошки и собаки клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других заболеваний, — пишут журналисты информационного агентства.

Но не все на каникулах прошло благоприятно. Нарушение выявили в перевозках товаров животного происхождения. Как итог, 12 административных протоколов и 15 килограмм изъятых продуктов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Ольхоне откроется парк ледовых скульптур. Торжественное открытие запланировано на 15 февраля.