Жители Иркутской области брали кошек и собак в новогодние путешествия

На новогодних каникулах жители Иркутской области брали в заграничные путешествия своих питомцев. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на управление Россельхознадзора, с 1 по 8 января семь кошек и собак взяли хозяева в поездки в Монголию, Таиланд и Китай.