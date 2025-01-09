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Экс-директор музея PERMM отрицает якобы допущенный ею конфликт интересов

Бывший директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева заявила о несостоятельности утверждений прокуратуры о допущенном ею конфликте интересов во время руководства музеем.

Источник: Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», вскоре после увольнения госпожи Аллахвердиевой прокуратура обратилась в суд с требованием изменить формулировку увольнения: с собственного желания на «утрату доверия».

В ноябре 2024 года в Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение иска прокуратуры, оспаривающей ряд сделок, совершенных музеем современного искусства PERMM. Надзорный орган считает, что они были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку их сторонами были близкие к руководству музея лица. В PERMM сообщили, что речь идет о заключении контрактов с куратором и художником Арсением Сергеевым. Он был куратором выставки «И да и нет», которая открылась в музее 28 октября 2023 года.

«Мною полностью выполнены требования действующего законодательства в части урегулирования конфликта интересов при заключении сделок с Арсением Сергеевым, — заявила госпожа Аллахвердиева “Новому компаньону”.— 19 июля 2023 года я уведомила министерство культуры Пермского края и 31 августа того же года получила согласование на заключение контрактов вместе с рекомендациями по урегулированию конфликта интересов. После получения согласования 4 сентября и 5 сентября 2023 года были заключены контракты, результаты работ по которым были приняты комиссионно. Все рекомендации министерства по урегулированию конфликта интересов, таким образом, были выполнены, в ходе проверки министерства никаких нарушений контрактного законодательства не выявлено».

Прокуратура