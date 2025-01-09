Смотровая площадка казанской «Чаши» закрывается до весны

Новогодняя ярмарка «Казан кучтәнәчләре» у центральной елки города продолжит работу вплоть до 13 января. В будние дни, 9, 10 и 13 января, она будет оставаться открытой с 16 до 22 часов. В выходные, 11 и 12 января, — с 10 до 22 часов.