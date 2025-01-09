Кампания вакцинации против гриппа и COVID продлена в Беларуси

Как заявила заместитель министра — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, данное решение было принято с учетом продолжающейся эпидемии гриппа в Европейском регионе. Активность гриппа там составляет 24% и превышает эпидемический уровень на 10%.