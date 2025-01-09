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Кампания вакцинации против гриппа и COVID продлена в Беларуси

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Минздрав принял решение продлить кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Sputnik.by

Как заявила заместитель министра — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, данное решение было принято с учетом продолжающейся эпидемии гриппа в Европейском регионе. Активность гриппа там составляет 24% и превышает эпидемический уровень на 10%.

В Беларуси уровень заболеваемости ОРИ низкий — количество случаев заболеваний на 25% ниже аналогичного периода прошлого года. Однако белорусские медики готовятся к возможному возможному росту заболеваемости.

Отмечается, что вакцинация позволит успеть защитить все группы риска населения.

Ранее в декабре в министерстве отмечали, что более 60% заболеваний приходится на детей.

Меры профилактики

Как ранее напоминали в санитарно-эпидемиологической службе Минска, для предупреждения заболевания ОРИ стоит исключить тесный контакт с людьми с симптомами инфекционных заболеваний.

Также по возможности нужно сократить посещение общественных мест или ограничить пребывание в них.

Обязательно нужно соблюдать гигиену рук и максимально часто проветривать помещения, а при необходимости проводить влажную уборку.

Также среди рекомендаций медиков — соблюдение «респираторного этикета» и принципы здорового образа жизни.

Если же избежать заболевания не удалось, при появлении первых симптомов рекомендовано оставаться дома, не посещать организованные коллективы и вызывать врача на дом.

медицина
здоровье
коронавирус