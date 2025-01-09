Кампания вакцинации против гриппа и COVID продлена в Беларуси

Как заявила заместитель министра — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, данное решение было принято с учетом продолжающейся эпидемии гриппа в Европейском регионе. Активность гриппа там составляет 24% и превышает эпидемический уровень на 10%.
В Беларуси уровень заболеваемости ОРИ низкий — количество случаев заболеваний на 25% ниже аналогичного периода прошлого года. Однако белорусские медики готовятся к возможному возможному росту заболеваемости.
Отмечается, что вакцинация позволит успеть защитить все группы риска населения.
Ранее в декабре в министерстве отмечали, что более 60% заболеваний приходится на детей.
Меры профилактики
Как ранее напоминали в санитарно-эпидемиологической службе Минска, для предупреждения заболевания ОРИ стоит исключить тесный контакт с людьми с симптомами инфекционных заболеваний.
Также по возможности нужно сократить посещение общественных мест или ограничить пребывание в них.
Обязательно нужно соблюдать гигиену рук и максимально часто проветривать помещения, а при необходимости проводить влажную уборку.
Также среди рекомендаций медиков — соблюдение «респираторного этикета» и принципы здорового образа жизни.
Если же избежать заболевания не удалось, при появлении первых симптомов рекомендовано оставаться дома, не посещать организованные коллективы и вызывать врача на дом.