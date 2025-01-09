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Курение вейпов будет запрещено в Беларуси возле и внутри подъездов многоэтажек

Вейпы запретят курить в подъездах и возле подъездов многоэтажек в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси хотят запретить курить вейпы в подъездах и возле подъездов многоэтажек, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, в Беларуси заканчивают обсуждение законопроекта о госрегулировании оборота и потреблении вейпов (нетабачных никотиносодержащих изделий), а также жидкостей к ним.

Документом предусматривается ряд ограничений, также и на разрешенные места курения.

Например, к уже существующим ограничениям на курение вейпов и обычных сигарет хотят добавить запрет на курение в подъездах и возле подъездов. Так, могут запретить курение вейпов на крыльце жилых многоквартирных домов, а также на прилегающих территориях.

Ранее мы писали, что госрегулирование вейпов может быть введено в Беларуси.

Также порядок и сроки реагирования на общественно значимую информацию установлены в Беларуси.