Курение вейпов будет запрещено в Беларуси возле и внутри подъездов многоэтажек

В Беларуси хотят запретить курить вейпы в подъездах и возле подъездов многоэтажек, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, в Беларуси заканчивают обсуждение законопроекта о госрегулировании оборота и потреблении вейпов (нетабачных никотиносодержащих изделий), а также жидкостей к ним.
Документом предусматривается ряд ограничений, также и на разрешенные места курения.
Например, к уже существующим ограничениям на курение вейпов и обычных сигарет хотят добавить запрет на курение в подъездах и возле подъездов. Так, могут запретить курение вейпов на крыльце жилых многоквартирных домов, а также на прилегающих территориях.
Ранее мы писали, что госрегулирование вейпов может быть введено в Беларуси.
Также порядок и сроки реагирования на общественно значимую информацию установлены в Беларуси.