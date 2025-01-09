Самые важные новости, которые вы могли пропустить на новогодних праздниках

Канадский премьер заявил о своем уходе с должности главы правительства, но после выборов нового руководства Либеральной партии. Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на это публикацией в соцсетях карты США с присоединенной Канадой. Трюдо ответил, что его страна не будет 51-м штатом. Илон Маск после заочной пикировки политиков назвал Трюдо «девочкой». Миллиардер, который войдет в состав новой администрации Белого дома, подчеркнул, что после объявления о скорой отставке слова премьер-министра Канады не имеют никакой силы.