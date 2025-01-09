Самые важные новости, которые вы могли пропустить на новогодних праздниках

Россия прекратила транзит газа в ЕС через Украину
1 января Россия прекратила поставки газа странам Евросоюза через Украину. Причина — отказ украинской стороны продлевать договор. В США решение Киева об остановке транзита российского газа назвали правильным. Топлива лишились Словакия, Венгрия, Италия, Чехия и Молдавия, также потребителем выступало Приднестровье. Поставки российского газа в Молдавию были прекращены из-за отказа Кишинева выплатить задолженность за российское топливо. После остановки транзита из России в Европе топливо подорожало на 20%.
В Приднестровье остановка транзита газа вызвала энергетический и гуманитарный кризис. В республике начались веерные отключения электроэнергии и отопления, промышленные предприятия прекратили работу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку Молдавией поставок электроэнергии в Приднестровье издевательством над людьми.
На Кубани и в Крыму продолжается ликвидация разлива мазута
В Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе во время новогодних каникул не прекращалась работа по устранению последствий крушения нефтяных танкеров в Черном море 15 декабря. На пляжах Анапы зафиксировали новые выбросы мазута. При очистке прибрежной территории курорта серьезно пострадали уникальные песчаные дюны. В Севастополе 4 января ввели режим ЧС из-за загрязнения береговой линии. Глава Крыма Сергей Аксенов спрогнозировал ухудшение экологической ситуации на побережье полуострова и призвал профильные службы оперативно устранять загрязнения в акватории.
Притязания Трампа на Гренландию вызвали переполох в Европе
После того как Трамп озвучил планы по приобретению Гренландии у Дании, глава правительства провинции Мюте Эгеде заявил, что остров должен стремиться к суверенитету и отделению от королевства. Король Дании Фредерик X распорядился изменить герб страны, увеличив на нем эмблему Гренландии, чтобы укрепить значимость содружества. Лидеры стран Европы выступили с напоминанием США о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности границ. Советники избранного американского лидера предупредили правительство Дании о «серьезности намерений» Дональда Трампа относительно покупки Гренландии.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал свою отставку
Канадский премьер заявил о своем уходе с должности главы правительства, но после выборов нового руководства Либеральной партии. Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на это публикацией в соцсетях карты США с присоединенной Канадой. Трюдо ответил, что его страна не будет 51-м штатом. Илон Маск после заочной пикировки политиков назвал Трюдо «девочкой». Миллиардер, который войдет в состав новой администрации Белого дома, подчеркнул, что после объявления о скорой отставке слова премьер-министра Канады не имеют никакой силы.
В Энгельсе ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В ночь на 8 января после атаки украинских БПЛА в Саратовской области на территории промышленного предприятия в Энгельсе начался пожар. Причина ЧП — падение обломков беспилотника. Из-за увеличения площади возгорания в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время ликвидации пожара погибли двое сотрудников МЧС.
Калифорнию охватили разрушительные пожары
7 января в Калифорнии начались масштабные лесные пожары. На следующий день действующий президент США Джо Байден заявил о крупном стихийном бедствии в Калифорнии и выделил штату федеральную помощь для восстановления пострадавших районов. Огонь бушует на территории почти 11 000 га, его жертвами стали уже пять человек. Более тысячи домов уничтожены пожарами, недвижимости лишились и знаменитости — Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер, Адам Броуди, Джон Гудман, Кэмерон Мэтисон, Рики Лейк, Джейми Ли Кертис, Анна Фэрис, Спенсер Пратт, Хайди Монтаг, Билли Кристал и Юджин Леви. Без электричества остаются почти 1 млн домов и предприятий округа Лос-Анджелес. Более 100 000 человек получили приказ эвакуироваться.
В Китае зафиксировали вспышку метапневномируса человека
В начале января в северных провинциях КНР зарегистрировали вспышку метапневмовируса (HMPV) человека. Болезнь способна вызвать осложнения в виде пневмонии, а смертность от HMPV достигает 43%. Вирус быстро распространяется, заразившиеся есть в Индии, Кыргызстане, Великобритании, Гонконге и Малайзии. Роспотребнадзор усилил наблюдение за эпидемиологической обстановкой в стране.