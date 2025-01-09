Почти 100 тысяч человек посетили Эрмитаж в новогодние каникулы

«За час в здание Зимнего дворца проходят порядка 1500−1700 человек. Каждые 15 минут по громкоговорителю информируют о продвижении очереди и времени следующего запуска», — добавили в пресс-службе. При этом максимальная вместимость музея составляет 7000 человек, что соответствует количеству мест в гардеробе.