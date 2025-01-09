Почти 100 тысяч человек посетили Эрмитаж в новогодние каникулы

Во время выходных к Эрмитажу выстраивались очереди из желающих изучить экспозиции. Высокий спрос на посещение музея говорит о том, что интерес гостей к коллекциям неуклонно растет, подчеркнули в пресс-службе.
Многие во время каникул предпочитали приобретать билеты на месте. При этом электронный формат позволял жителям и гостям Петербурга проходить без очереди.
«За час в здание Зимнего дворца проходят порядка 1500−1700 человек. Каждые 15 минут по громкоговорителю информируют о продвижении очереди и времени следующего запуска», — добавили в пресс-службе. При этом максимальная вместимость музея составляет 7000 человек, что соответствует количеству мест в гардеробе.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимиру Путину в Эрмитаже показали букеты из драгоценностей работы Позье.