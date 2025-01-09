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В Татарстане временно ограничили движение по трассе М-5 из-за непогоды

Ограничения введены для всех видов транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане временно закрыли участок трассы М-5 из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Ограничение введено для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Оно действует с 10.00 и продлятся до улучшения погодных условий.

Также участок М-5 временно закрыт у подъезда к Оренбургу с 98-го по 129-й километр. Там из-за ненастья ограничения ввели еще с 7 января. Предварительно, участок будет доступен для движения транспорта с 15.00 9 января.

Ранее Гидрометцентр Татарстана предупредил об аномальном тепле в январе 2025 года. Оттепель будет сопровождаться сильным ветром.