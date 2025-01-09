За автомобиль из Южной Кореи суд обязал приморца доплатить 763 тысячи рублей

Житель Приморья должен будет выплатить 763 тысячи рублей из-за недоплаты таможенных сборов за ввоз из Южной Кореи автомобиля. Мужчина два года назад на таможне оформлял машину Hyundai Palisade, указав ее стоимость 16,4 тысячи долларов, это примерно один миллион рублей. Но, как выяснила Владивостокская таможня, реальная стоимость автомобиля превышала 30 тысяч долларов.
Таможенники потребовали, чтобы автолюбитель доплатил 420 тысяч рублей, но тот отказался. Спор перешел в мировой суд, где требования таможни были удовлетворены. Апелляция также не была удовлетворена. В результате за год судебных разбирательств житель Приморья стал должен государству почти в два раза больше, чем изначально.
Нарушитель теперь имеет задолженность по уплате обязательных платежей в размере 420 тысяч рублей, а пени составляют 343 тысяч рублей.