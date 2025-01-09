За автомобиль из Южной Кореи суд обязал приморца доплатить 763 тысячи рублей

Таможенники потребовали, чтобы автолюбитель доплатил 420 тысяч рублей, но тот отказался. Спор перешел в мировой суд, где требования таможни были удовлетворены. Апелляция также не была удовлетворена. В результате за год судебных разбирательств житель Приморья стал должен государству почти в два раза больше, чем изначально.