В Минске средний возраст жениха составил 33 года, невесты — 30 лет

В Минском загсе рассказали, в каком возрасте белорусы чаще всего создают семьи, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, по статистике в 2024-м средний возраст жениха составил 33 года, невесты — 30 лет. А вот разбежка возрастного порога оказалась почти полувековой.
— Разбежка возрастного порога составляет от 19 до 68 лет у мужчин и от 18 до 63 у женщин, — прокомментировала начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина.
При этом в Минске около 70% заключивших брак были горожанами, а оставшиеся 30% — иностранцами.
В прошлом году большинство свадеб состоялись летом. Больше всего браков регистрировали в так называемые «зеркальные» даты: 8 и 24 августа. А вот самыми невостребованными месяцами стали январь и май. При этом в загсе сказали, что обычно в мае проводится много торжественных церемоний, но 2024-й стал исключением в этом плане.
Кроме того, около 90% пар решили в прошлом году отмечать свадебное торжество, только 10% пришли на обычную регистрацию брака.
Но еще по статистике каждый шестой брак в Беларуси в 2024-м был заключен с иностранцем. Граждане Беларуси создали семьи с представителями 29 государств. Чаще всего женились на гражданах России, Турции, Украины и Казахстана, а также заключены браки с гражданами Пакистана, Колумбии, Иордании, Алжира, США, Великобритании, Германии и Нидерландов.
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