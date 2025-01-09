В Минске средний возраст жениха составил 33 года, невесты — 30 лет

В прошлом году большинство свадеб состоялись летом. Больше всего браков регистрировали в так называемые «зеркальные» даты: 8 и 24 августа. А вот самыми невостребованными месяцами стали январь и май. При этом в загсе сказали, что обычно в мае проводится много торжественных церемоний, но 2024-й стал исключением в этом плане.