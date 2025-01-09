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284 квартиры для социальных и административных нужд выкупили власти Ростова

Маневренный фонд и служебное жилье в Ростове пополнили квартирами с ремонтом.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону в течение 2024 года выкупили 284 квартиры для социальных и административных нужд. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам чиновника, специализированный жилфонд пополнился новыми квартирами с ремонтом в Железнодорожном, Октябрьском и Пролетарском районах.

32 квартиры будут использоваться как служебное жилье, 65 — отнесли к маневренному фонду, а еще 187 квартир приобрели для детей-сирот. Больше 70% из указанных помещений уже заселены. Городские власти планируют продолжить работу в этом направлении.