284 квартиры для социальных и административных нужд выкупили власти Ростова

Власти Ростова-на-Дону в течение 2024 года выкупили 284 квартиры для социальных и административных нужд. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
По словам чиновника, специализированный жилфонд пополнился новыми квартирами с ремонтом в Железнодорожном, Октябрьском и Пролетарском районах.
32 квартиры будут использоваться как служебное жилье, 65 — отнесли к маневренному фонду, а еще 187 квартир приобрели для детей-сирот. Больше 70% из указанных помещений уже заселены. Городские власти планируют продолжить работу в этом направлении.