Единую горячую линию для волонтеров запустили в Севастополе

С 9 января в Севастополе начинает работать единый телефон Штаба для волонтеров, желающих принять участие в очистке от мазута и спасении птиц.
Желающие могут присоединиться к уборке, позвонив с 9:00 до 18:00, в любой день недели, по номеру
Так как новые выбросы мазута не были зафиксированы, Штаб принял решение отправлять группу волонтеров от площади Ушакова один раз в день в 9:30. Волонтеры будут обеспечены необходимыми средствами защиты, а после работы их доставят обратно.
Если записаться не удалось, то можно прийти в 9:00 в Штаб общественной поддержки по адресу Большая Морская, 41. Там все желающие получат средства защиты и смогут отправиться до места уборки на автобусе от площади Ушакова.