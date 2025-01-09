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Единую горячую линию для волонтеров запустили в Севастополе

В Севастополе заработал единый телефон Штаба для волонтеров по уборке мазута и спасению птиц.

Источник: Михаил Развожаев/Tg

С 9 января в Севастополе начинает работать единый телефон Штаба для волонтеров, желающих принять участие в очистке от мазута и спасении птиц.

Желающие могут присоединиться к уборке, позвонив с 9:00 до 18:00, в любой день недели, по номеру +7 (8692) 41−70−51.

Так как новые выбросы мазута не были зафиксированы, Штаб принял решение отправлять группу волонтеров от площади Ушакова один раз в день в 9:30. Волонтеры будут обеспечены необходимыми средствами защиты, а после работы их доставят обратно.

Если записаться не удалось, то можно прийти в 9:00 в Штаб общественной поддержки по адресу Большая Морская, 41. Там все желающие получат средства защиты и смогут отправиться до места уборки на автобусе от площади Ушакова.

экология