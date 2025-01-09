На калининградском побережье Балтики к вечеру 10 января ожидаются волны под 4,5 метра

Днём в пятницу прогнозируется усиление северо-западного ветра до 16−21 м/с. Высота волн составит 2−3 метра. К 21:00 ситуация ухудшится: скорость ветра увеличится до 22−27 м/с, а высота волн — до 3−4,5 метра. Такая обстановка будет держаться до вечера субботы, 11 января.