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Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» проведет сборы в Таджикистане и Турции

Обновленная команда собирается в Москве для подготовки к сезону.

Источник: БЕЛТА

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» в рамках подготовки к новому сезону проведет тренировочные сборы в Таджикистане и турецкой Анталье. Приморцам предстоит непростой дебют в дивизионе «Серебро» Второй лиги «А», сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщила пресс-служба приморского клуба, команда в обновленном составе соберется в четверг, 9 января, в Москве. А уже на следующий день проведет углубленное медицинское обследование.

В обойме главного тренера Михаила Сальникова двадцать три футболиста, четверо из которых представители местной школы футбола — защитник Артём Агрофенин, полузащитники Дмитрий Ращупкин и Сергей Дудкин, а также 19-летний вратарь Тимур Пазылов, воспитанник Краевой спортивной школы олимпийского резерва.

Состав ФК «Динамо-Владивосток»:

Вратари: Сергей Глазков, Евгений Арчибасов, Тимур Пазылов;

Защитники: Илья Сальников, Никита Сергеев, Виктор Курышев, Артём Агрофенин, Алексей Доля, Михаил Красилин;

Полузащитники: Дмитрий Ращупкин, Олег Леонов, Сергей Дудкин, Игорь Шестаков, Валентин Андямов, Максим Супрун, Артём Терентьев, Алексей Пипо, Матвей Каяшов, Данила Польшиков;

Нападающие: Алексей Баев, Артём Колотыгин, Никита Касаткин, Максим Руднев.

Футбольное «Динамо» получило золотые медали и путевку в группу «Серебро».

Последний домашний матч с «Салютом» завершился вничью — 1:1.

11 января динамовцы вылетят в Худжанд (Таджикистан), где состоится первый двухнедельный учебно-тренировочный сбор. Следующий сбор приморская команда проведет с 1 по 21 февраля в Анталье (Турция). Запланированы контрольные матчи, соперники будут объявлены дополнительно.

Егор Абрамов, спортивный директор:

— Как и перед началом прошлого сезона, отправляемся на первый двухнедельный учебно-тренировочный сбор в Худжанд. В Таджикистане подходящие погодные условия и спортивная база высокого уровня. Будем закладывать общефизическую и функциональную основу команды. Был длительный перерыв без футбола, сейчас важно ребятам поймать ритм. Также планируем провести несколько спаррингов с местными клубами. Второй сбор пройдет в турецкой Анталье, сыграем ряд контрольных встреч уже с российскими командами. Впереди предстоит много работы, нас ждет очень интересный сезон.

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