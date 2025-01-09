Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» проведет сборы в Таджикистане и Турции

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» в рамках подготовки к новому сезону проведет тренировочные сборы в Таджикистане и турецкой Анталье. Приморцам предстоит непростой дебют в дивизионе «Серебро» Второй лиги «А», сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщила пресс-служба приморского клуба, команда в обновленном составе соберется в четверг, 9 января, в Москве. А уже на следующий день проведет углубленное медицинское обследование.
В обойме главного тренера Михаила Сальникова двадцать три футболиста, четверо из которых представители местной школы футбола — защитник Артём Агрофенин, полузащитники Дмитрий Ращупкин и Сергей Дудкин, а также 19-летний вратарь Тимур Пазылов, воспитанник Краевой спортивной школы олимпийского резерва.
Состав ФК «Динамо-Владивосток»:
Вратари: Сергей Глазков, Евгений Арчибасов, Тимур Пазылов;
Защитники: Илья Сальников, Никита Сергеев, Виктор Курышев, Артём Агрофенин, Алексей Доля, Михаил Красилин;
Полузащитники: Дмитрий Ращупкин, Олег Леонов, Сергей Дудкин, Игорь Шестаков, Валентин Андямов, Максим Супрун, Артём Терентьев, Алексей Пипо, Матвей Каяшов, Данила Польшиков;
Нападающие: Алексей Баев, Артём Колотыгин, Никита Касаткин, Максим Руднев.
Футбольное «Динамо» получило золотые медали и путевку в группу «Серебро».
Последний домашний матч с «Салютом» завершился вничью — 1:1.
11 января динамовцы вылетят в Худжанд (Таджикистан), где состоится первый двухнедельный учебно-тренировочный сбор. Следующий сбор приморская команда проведет с 1 по 21 февраля в Анталье (Турция). Запланированы контрольные матчи, соперники будут объявлены дополнительно.
Егор Абрамов, спортивный директор:
— Как и перед началом прошлого сезона, отправляемся на первый двухнедельный учебно-тренировочный сбор в Худжанд. В Таджикистане подходящие погодные условия и спортивная база высокого уровня. Будем закладывать общефизическую и функциональную основу команды. Был длительный перерыв без футбола, сейчас важно ребятам поймать ритм. Также планируем провести несколько спаррингов с местными клубами. Второй сбор пройдет в турецкой Анталье, сыграем ряд контрольных встреч уже с российскими командами. Впереди предстоит много работы, нас ждет очень интересный сезон.