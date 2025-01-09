Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» проведет сборы в Таджикистане и Турции

— Как и перед началом прошлого сезона, отправляемся на первый двухнедельный учебно-тренировочный сбор в Худжанд. В Таджикистане подходящие погодные условия и спортивная база высокого уровня. Будем закладывать общефизическую и функциональную основу команды. Был длительный перерыв без футбола, сейчас важно ребятам поймать ритм. Также планируем провести несколько спаррингов с местными клубами. Второй сбор пройдет в турецкой Анталье, сыграем ряд контрольных встреч уже с российскими командами. Впереди предстоит много работы, нас ждет очень интересный сезон.