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Белгидромет: 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в Беларуси

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси, сообщила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова, сообщает Sputnik.

Сейчас в Ричмонде: -6° 4 м/с 62% 759 мм рт. ст.
Источник: Sputnik.by

В последние десять лет средняя годовая температура все чаще переваливает за +8,5°C, при норме в +7,2°C. А до 2015 года таких превышений и вовсе не регистрировалось.

«Самым теплым был 2020 год со средней температурой 9,1°C, но 2024 год побил этот рекорд и стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений».

сказала Бакланова.

Средняя температура воздуха за 2024-й составила +9,5°C. Данный показатель превышает климатическую норму на 2,3°C.

При этом в прошлом году был и достаточно холодный период. Самая низкая температура, которую зарегистрировали на станции Езерище 8 января, составила −28,7°C.

Максимальные температуры достигали +27°C по большей части республики, а на юге и юго-востоке — до +28.. 30 и выше.

Бакланова пояснила, что климат меняется, из-за чего возникают и опасные явления: заморозки, ливни, град, сильный ветер, жара, засуха.