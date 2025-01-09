Белгидромет: 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в Беларуси

В последние десять лет средняя годовая температура все чаще переваливает за +8,5°C, при норме в +7,2°C. А до 2015 года таких превышений и вовсе не регистрировалось.
«Самым теплым был 2020 год со средней температурой 9,1°C, но 2024 год побил этот рекорд и стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений».
Средняя температура воздуха за 2024-й составила +9,5°C. Данный показатель превышает климатическую норму на 2,3°C.
При этом в прошлом году был и достаточно холодный период. Самая низкая температура, которую зарегистрировали на станции Езерище 8 января, составила −28,7°C.
Максимальные температуры достигали +27°C по большей части республики, а на юге и юго-востоке — до +28.. 30 и выше.
Бакланова пояснила, что климат меняется, из-за чего возникают и опасные явления: заморозки, ливни, град, сильный ветер, жара, засуха.