Создан квантовый холодильник для квантовых компьютеров

«Нам впервые удалось продемонстрировать то, что квантовые тепловые машины можно использовать для решения полезных на практике задач. Изначально мы проводили эксперимент для демонстрации этой концепции, однако мы были приятно удивлены, что наш подход превосходит по эффективности все существующие протоколы по обнулению и охлаждению кубитов», — пояснил доцент Технического университета Чалмерса Симоне Гаспаринетти, чьи слова приводит пресс-служба вуза.