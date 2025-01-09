Младший сержант из Тулуна Иван Гачик погиб на СВО

Служба в ВС России для Ивана началась еще в 2014 году. Тогда он отдавал долг Родине в роли механика-водителя средних танков. По окончанию срочной службы, герой отправился в запас, откуда его призвали в 2022 году на защиту страны. Младший сержант был награжден медалями «За спасение погибавших» и «Участнику специальной военной операции». Посмертно был награжден орденом Мужества. Военнослужащего не стало 20 декабря 2024 года.