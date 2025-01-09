Младший сержант из Тулуна Иван Гачик погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Тулунский район. Защитник Отечества младший сержант Иван Гачик погиб на СВО. Как сообщили в пресс-службе администрации города, мужчина родился и вырос в Тулуне. Там же получил образование и делал первые успехи в спорте.
— Он имел третий разряд по боксу и первый разряд по пауэрлифтингу. Этот спортивный опыт помог ему стать более дисциплинированным и выносливым, что также сыграло важную роль в его военной подготовке, — поделились в администрации города.
Служба в ВС России для Ивана началась еще в 2014 году. Тогда он отдавал долг Родине в роли механика-водителя средних танков. По окончанию срочной службы, герой отправился в запас, откуда его призвали в 2022 году на защиту страны. Младший сержант был награжден медалями «За спасение погибавших» и «Участнику специальной военной операции». Посмертно был награжден орденом Мужества. Военнослужащего не стало 20 декабря 2024 года.
Ивана Гачик проводят в последний путь 10 января на территории горбольницы. Желающие смогут проститься с 11:30 до 12:30.