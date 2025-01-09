Малайзия передаст Узбекистану копии древних рукописей

Об этом стало известно на мероприятии в Институте исламской мысли и цивилизации, где приняли участие директор Центра исламской цивилизации РУз Фирдавс Абдухаликов с делегацией и посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев.
В числе рукописей — «Ат-Тафхим» Абу Райхана Беруни, переписанная в 1197 году, и «Шахнаме» Абулкосима Фирдоуси, переписанная в эпоху Темуридов.
«Наша цель — отразить вклад великих ученых, родившихся на территории Узбекистана, в мировую цивилизацию, а также исследовать культурные и просветительские памятники, связанные с нашей страной и хранящиеся как в Узбекистане, так и за рубежом».
Факсимильные копии этих рукописей представят в исторической экспозиции Центра исламской цивилизации в Узбекистане.