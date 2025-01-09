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Малайзия передаст Узбекистану копии древних рукописей

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистан из Малайзии привезут копии древних рукописей, которые тесно связаны с культурой и историей РУз, сообщает Центр исламской цивилизации в Узбекистане.

Источник: Центр исламской цивилизации в Узбекистане

Об этом стало известно на мероприятии в Институте исламской мысли и цивилизации, где приняли участие директор Центра исламской цивилизации РУз Фирдавс Абдухаликов с делегацией и посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев.

В числе рукописей — «Ат-Тафхим» Абу Райхана Беруни, переписанная в 1197 году, и «Шахнаме» Абулкосима Фирдоуси, переписанная в эпоху Темуридов.

«Наша цель — отразить вклад великих ученых, родившихся на территории Узбекистана, в мировую цивилизацию, а также исследовать культурные и просветительские памятники, связанные с нашей страной и хранящиеся как в Узбекистане, так и за рубежом».

отметил Фирдавс Абдухаликов.

Факсимильные копии этих рукописей представят в исторической экспозиции Центра исламской цивилизации в Узбекистане.