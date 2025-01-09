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В Башкирии открыли новую сельскую поликлинику на 320 посещений

Ее возвели на территории нового микрорайона Андреевский.

Источник: Комсомольская правда

В селе Кушнаренково ввели в работу новую поликлинику. Медучреждение построили в новом микрорайоне Андреевский.

Как рассказал глава республики Радий Хабиров, присутствовавший на открытии объекта, трехэтажная поликлиника рассчитана на 320 посещений. В современном медучреждении открыли отделения эндоскопии, женская консультация, кабинеты терапевтов, физиотерапевтическое и терапевтическое отделения.

Добавим, что на строительство медучреждения вместе с закупкой оборудования было потрачено 552,38 млн рублей.

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