В Башкирии открыли новую сельскую поликлинику на 320 посещений

В селе Кушнаренково ввели в работу новую поликлинику. Медучреждение построили в новом микрорайоне Андреевский.
Как рассказал глава республики Радий Хабиров, присутствовавший на открытии объекта, трехэтажная поликлиника рассчитана на 320 посещений. В современном медучреждении открыли отделения эндоскопии, женская консультация, кабинеты терапевтов, физиотерапевтическое и терапевтическое отделения.
Добавим, что на строительство медучреждения вместе с закупкой оборудования было потрачено 552,38 млн рублей.
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