В Калининградской области повысили стоимость проезда в пригородных поездах

Так, стоимость первых 10 км пути составляет 32 рубля, каждый последующий километр — 2,57 рубля, в скорых поездах — 3,12 рубля. Стоимость перевозки пассажиров и багажа округляется до полного рубля. Школьники и студенты-очники платят за проезд половину от полной стоимости билета.
Проезд от Зеленоградска до Южного вокзала стоит 89 рублей, от Южного вокзала до Советска — 325 рублей. Проезд от Гурьевска-Нового до Северного вокзала — 37 рублей, из Черняховска до Южного вокзала — 238 рублей.
За багаж нужно платить 25% от стоимости билета. В прошлый раз стоимость проезда увеличивали год назад.