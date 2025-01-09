В Калининградской области повысили стоимость проезда в пригородных поездах

Так, стоимость первых 10 км пути составляет 32 рубля, каждый последующий километр — 2,57 рубля, в скорых поездах — 3,12 рубля. Стоимость перевозки пассажиров и багажа округляется до полного рубля. Школьники и студенты-очники платят за проезд половину от полной стоимости билета.