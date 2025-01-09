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В Калининградской области повысили стоимость проезда в пригородных поездах

В Калининградской области подорожал проезд в пригородных поездах с 7 января: новые тарифы утвердила региональная служба государственному регулированию цен и тарифов.

Источник: Бизнес-Калининград

Так, стоимость первых 10 км пути составляет 32 рубля, каждый последующий километр — 2,57 рубля, в скорых поездах — 3,12 рубля. Стоимость перевозки пассажиров и багажа округляется до полного рубля. Школьники и студенты-очники платят за проезд половину от полной стоимости билета.

Проезд от Зеленоградска до Южного вокзала стоит 89 рублей, от Южного вокзала до Советска — 325 рублей. Проезд от Гурьевска-Нового до Северного вокзала — 37 рублей, из Черняховска до Южного вокзала — 238 рублей.

За багаж нужно платить 25% от стоимости билета. В прошлый раз стоимость проезда увеличивали год назад.