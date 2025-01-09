Наблюдения за рачками из Байкала помогут раскрыть механизмы образования видов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили во время наблюдений за популяциями двух разных видов байкальских рачков, что географическая изоляция на протяжении более 100 тыс. лет далеко не всегда приводит к образованию новых видов, несовместимых на генетическом уровне. Последующие наблюдения за популяциями этих ракообразных помогут уточнить механизмы образования новых видов, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Поскольку репродуктивные барьеры не были обнаружены, на данный момент популяции рачков вида Eulimnogammarus verrucosus следует рассматривать как принадлежащие к одному виду. И этот результат резко контрастирует с ситуацией для вида Eulimnogammarus verrucosus, чьи представители очень далеки генетически и не скрещиваются между собой», — пояснила ведущий научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета (Иркутск) Полина Дроздова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как объясняют Дроздова и ее коллеги, озеро Байкал является своеобразной природной лабораторией, которая позволяет ученым изучать то, как протекает образование новых видов многоклеточных животных. Это связано с тем, что примерно 100−150 тыс. лет назад открылся исток Ангары — единственной крупной реки, вытекающей из Байкала. Ангара служит трудно преодолеваемым барьером для перемещения мелководных обитателей с разных ее берегов.
Недавно российские ученые обнаружили, что появление этого географического барьера привело к тому, что байкальские рачки вида Eulimnogammarus verrucosus разделились на две обособленных популяции, чьи представители не способны скрещиваться друг с другом. Данное открытие заставило ученых изучить, как географическая изоляция повлияла на состояние соседних популяций других байкальских рачков, предположительно принадлежащих к виду Eulimnogammarus cyaneus.
Руководствуясь этой идеей, исследователи поймали четыре десятка особей этого вида беспозвоночных, обитающих вблизи порта Байкал и недалеко от деревни Листвянка — в местах, разделенных истоком Ангары. После этого ученые смешали самцов и самок с разных берегов Ангары и проследили за развитием эмбрионов и появлением потомства.
Последующие опыты показали, что особи из географически разделенных популяций «узнавали» друг друга как представителей своего вида и давали потомство. Это говорит о том, что долгая географическая изоляция пока не привела к тому, что популяции Eulimnogammarus cyaneus с разных берегов Ангары разделились на отдельные виды, как это произошло с их «соседями». Как надеются исследователи, последующее изучение популяций двух видов байкальских рачков поможет уточнить, как протекает процесс образования новых видов, а также какие факторы могут ускорять или замедлять этот процесс.