Наблюдения за рачками из Байкала помогут раскрыть механизмы образования видов

Последующие опыты показали, что особи из географически разделенных популяций «узнавали» друг друга как представителей своего вида и давали потомство. Это говорит о том, что долгая географическая изоляция пока не привела к тому, что популяции Eulimnogammarus cyaneus с разных берегов Ангары разделились на отдельные виды, как это произошло с их «соседями». Как надеются исследователи, последующее изучение популяций двух видов байкальских рачков поможет уточнить, как протекает процесс образования новых видов, а также какие факторы могут ускорять или замедлять этот процесс.