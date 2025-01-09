Королевский бор, велодорожка и «Высота Эфа»: директор Куршской косы рассказал о планах на 2025 год

В 2025 году на Куршской косе достроят велодорожку, а также отремонтируют экотропу «Высота Эфа». Руководство нацпарка собирается поменять настилы на территории Королевского бора и реализовать ещё несколько проектов. О планах директор учреждения Анатолий Калина рассказал в эфире «Вестей».
Итоги 2024 года.
Отдыхающих, которые сомнительно ведут себя на Куршской косе, стало меньше — в прошлом году сотрудники заповедника зафиксировали примерно 1 250 таких случаев. Анатолий Калина уверен, что туристы стали внимательнее относиться к правилам поведения на территории нацпарка. А любителей развести костёр и покататься по дюнам теперь помогают ловить гиды и местные.
«В день по территории ездит три-четыре автомобиля с госинспекторами. То есть поступает звонок, один из экипажей сразу выезжает, находит нарушителей, и вопрос закрывается», — объяснил глава нацпарка.
Самое популярное нарушение — выход за настилы. Обычно правилами пренебрегают туристы, которые хотят сфотографироваться в красивом месте и покидают специальную тропу.
Говоря об итогах года, Калина также отметил, что на косе завершили строительство автомобильной трассы: «Теперь у нас отличная дорога. Все наши гости радуются, кто приезжает».
Планы и перспективы.
В 2025 году в заповеднике хотят закончить со строительством фрагмента велодорожки «От косы до косы». Как отметил Калина, это снимет с администрации нацпарка «большой груз»:
Главное, чтобы те, кто едет на велосипедах, конечно, не нарушали [правила] и не съезжали в особо охраняемые зоны. А так — добро пожаловать, мы всех будем ждать".
Продолжится ремонт экотропы «Высота Эфа», начатый в прошлом году. Объект планируют закончить к началу туристического сезона. Кроме того, появится площадка, где отдельно друг от друга смогут парковаться автобусы и легковые автомобили.
«Конечно, я думаю, что реконструкция будет ещё в течение года, чтобы уже мы получили окончательный объект, который спланировали. Потому что маршрут большой, посещаемый, любимый нашими гостями. Навигация появится в следующем году, будет обновление нашего гида».
Разрабатывать новые маршруты на Куршской косе не будут, руководство решило сосредоточиться на улучшении существующих. На 2025-й запланирована реконструкция Королевского бора. Настилы, которые там построили четыре года назад, пришли в негодность и требуют обновления.
«Мы сейчас планируем работы по изменению вида настилов. У нас есть вариант сделать велосипедную дорожку до залива, до смотровой вышки, или настилы, как на “Эфе”, из вторичного сырья», — поделился директор учреждения.
Работы в бору начнут летом, когда будет не так сыро. Закрывать маршрут для туристов не станут — там широкая дорога, которая позволяет вести ремонт, не лишая гостей нацпарка возможности любоваться природой.