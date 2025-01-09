Королевский бор, велодорожка и «Высота Эфа»: директор Куршской косы рассказал о планах на 2025 год

«Конечно, я думаю, что реконструкция будет ещё в течение года, чтобы уже мы получили окончательный объект, который спланировали. Потому что маршрут большой, посещаемый, любимый нашими гостями. Навигация появится в следующем году, будет обновление нашего гида».