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Участок трассы М-5 в Самарской области закрыт до 21:00

В Самарской области продлено ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке федеральной трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 98 км по 129 км.

Ориентировочное время окончания ограничений 21:00 9 января, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Напомним, что автомобильная дорога закрыта из-за метеоусловий.