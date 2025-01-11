Кроссворд на 11 января 2025

Интересные факты о национальных парках и заповедниках России:
Под звездочкой (*) вы найдете дополнительную информацию к вопросу нашего кроссворда.
1. В национальном парке «Удэгейская легенда» есть уникальные растительные сообщества, например, в тисовой роще самому старому дереву около 800 лет.
2. 98% территории Дальневосточного морского биосферного заповедника занимает море. Данный заповедник также имеет международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
3. Пятна на шкуре леопарда образуют свой неповторимый рисунок, который не меняется в течение всей жизни. Именно по этому узору ученые национального парка «Земля Леопарда» отличают одну особь от другой. Каждому леопарду, зафиксированному фотоловушкой, присваивается идентификационный номер*.
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