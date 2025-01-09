В Красноярске изменится автобусный маршрут № 81

В мэрии пояснили, что решение приняли из-за низкого пассажиропотока. Маршрут № 81 обслуживает частный перевозчик, для которого заезд в промышленную зону оборачивался убытками (автобусы простаивали в пробках и не всегда ходили с нужными интервалами).