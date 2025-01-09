В Красноярске изменится автобусный маршрут № 81

Как сообщили в администрации города, из него исключат пять остановок — «Гайдашовку», «Дымов», «Полигонную», «Красноярскую продовольственную компанию» и «Агротерминал».
В мэрии пояснили, что решение приняли из-за низкого пассажиропотока. Маршрут № 81 обслуживает частный перевозчик, для которого заезд в промышленную зону оборачивался убытками (автобусы простаивали в пробках и не всегда ходили с нужными интервалами).
С Воронова маршрутка теперь пойдет по частному сектору Ястынской. Появится и новая остановка — «улица Водопроводная».
— Что касается исключенного из маршрута участка движения, то у пассажиров есть альтернатива. Уехать они по-прежнему могут на автобусах № 7 и № 65, — добавили в администрации города.
Точную информацию о расписании движения можно узнать на сайте и по телефону: 256−84−00.
Ранее мы писали, что за январские праздники с улиц краевого центра вывезли 17 507 кубометров снега и 360 кубометров мусора.