«Три важных изменения». Минздрав Беларуси внес изменения в Национальный календарь прививок

Как пояснили в Минздраве, в Национальном календаре прививок появились три важные изменения. Так, прививочный календарь дополнили вакцинацией против вируса папилломы человека для девочек в 11 лет. Также расширили контингенты населения, которые подлежат вакцинации против пневмококковой инфекции, в том числе 2-, 4- и 12-месячных детей. А еще добавили бустерную вакцинацию 6-летних детей против коклюшной инфекции.