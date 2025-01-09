«Три важных изменения». Минздрав Беларуси внес изменения в Национальный календарь прививок

В Беларуси обновили Национальный календарь прививок, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Как пояснили в Минздраве, в Национальном календаре прививок появились три важные изменения. Так, прививочный календарь дополнили вакцинацией против вируса папилломы человека для девочек в 11 лет. Также расширили контингенты населения, которые подлежат вакцинации против пневмококковой инфекции, в том числе 2-, 4- и 12-месячных детей. А еще добавили бустерную вакцинацию 6-летних детей против коклюшной инфекции.
На данный момент в медучреждениях ведется запись в «листы ожидания» родителей, которые хотят сделать своим детям вакцинацию против пневмококковой инфекции, ВПЧ-инфекции и коклюша. Еще идет закупка иммунобиологических лекарственных препаратов.
— Граждане, которым нужно пройти плановую иммунизацию, будут приглашены в учреждения здравоохранения, — прокомментировала главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.
Еще замминистра здравоохранения уточнила, что в Беларуси девочек 2014 года рождения против вируса папилломы человека начнут вакцинировать в апреле-мае 2025-го, затем уже в октябре — ноябре нужно будет поставить вторую вакцину.
Еще Минтруда сообщило, что примерно 450 тысяч пенсионеров работают в Беларуси.