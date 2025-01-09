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Часть домов Октябрьского района Иркутска осталась без света 9 января

Восстановить электроснабжение планируют к десяти вечера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередное отключение света в Октябрьском районе Иркутска 9 января 2025 затронуло дома сразу на нескольких улицах. Как сообщили в тг-канале Свет 38, электричество пропало в седьмом часу. Энергетики планируют восстановить подачу электричества к десяти часам вечера.

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 9 января 2025.

— Под отключение попала часть домов на улицах 4-я Советская, Байкальская, Волжская, Депутатская, Донская, Карла Либкнехта, Красноказачья, Омулевского, Пискунова, Трилиссера, — сказано в сообщении.

Энергетики уже выехали к месту аварийного отключения и занимают ремонтом неисправного участка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец СВО из Тулуна погиб 20 декабря. Военнослужащего проводят в последний путь в пятницу, 10 января, на территории городской больницы.