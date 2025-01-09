Часть домов Октябрьского района Иркутска осталась без света 9 января

Очередное отключение света в Октябрьском районе Иркутска 9 января 2025 затронуло дома сразу на нескольких улицах. Как сообщили в тг-канале Свет 38, электричество пропало в седьмом часу. Энергетики планируют восстановить подачу электричества к десяти часам вечера.