Часть домов Октябрьского района Иркутска осталась без света 9 января

Очередное отключение света в Октябрьском районе Иркутска 9 января 2025 затронуло дома сразу на нескольких улицах. Как сообщили в тг-канале Свет 38, электричество пропало в седьмом часу. Энергетики планируют восстановить подачу электричества к десяти часам вечера.
Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 9 января 2025.
— Под отключение попала часть домов на улицах 4-я Советская, Байкальская, Волжская, Депутатская, Донская, Карла Либкнехта, Красноказачья, Омулевского, Пискунова, Трилиссера, — сказано в сообщении.
Энергетики уже выехали к месту аварийного отключения и занимают ремонтом неисправного участка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец СВО из Тулуна погиб 20 декабря. Военнослужащего проводят в последний путь в пятницу, 10 января, на территории городской больницы.