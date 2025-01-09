На развитие дорожной системы Уфы власти намерены выделить более 250 млрд рублей

В Уфе утвердили комплексную схему организации дорожного движения. Она рассчитана на 17 лет — до 2042 года.
Согласно опубликованному на сайте мэрии постановлению, схема согласуется с Генеральным планом развития города, также в ней учтены базовые параметры перспективной застройки. Предполагается гармонично развить уфимскую агломерацию, уменьшить уровень маятниковой миграции, сделать проживание граждан более комфортным и свести к максимально возможному минимуму нагрузку на окружающую среду.
Власти планируют построить 13 мостов, 22 путепровода и 46 многоуровневых транспортных развязок. Самой затратной частью программы станет возведение мостов. Например, в Нижегородке власти намереваются построить два моста через реку Белую: один — в Дему, второй — в Затон. Проекты, согласно документации, будут реализованы в 2028—2033 годах.
Доля дорог общего пользования местного значения, которые соответствуют нормативам, к 2042 году планируется довести до 100%. Средняя скорость движения на расчетный период должна увеличиться с 49 до 56 километров в час. Финансовый эффект от экономии времени в дороге должен составить 183,8 миллиарда рублей, а снижение ущерба от последствий дорожных аварий — 2,3 миллиарда.
Общую стоимость плана развития дорожной системы столицы Башкирии специалисты оценили в 253 миллиарда рублей. 216 миллиардов планируют выделить из регионального и городского бюджетов, а 34,4 миллиарда — из внебюджетных источников.
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