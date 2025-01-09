На развитие дорожной системы Уфы власти намерены выделить более 250 млрд рублей

Доля дорог общего пользования местного значения, которые соответствуют нормативам, к 2042 году планируется довести до 100%. Средняя скорость движения на расчетный период должна увеличиться с 49 до 56 километров в час. Финансовый эффект от экономии времени в дороге должен составить 183,8 миллиарда рублей, а снижение ущерба от последствий дорожных аварий — 2,3 миллиарда.