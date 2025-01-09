Дорожный фонд Омской области в 2024 году приблизился к 17 млрд рублей

Омская область направила 16,9 млрд рублей на содержание и ремонт дорог в 2024 году. В регионе обновили 82,9 км дорожного полотна за год.
Помимо отремонтированных дорог, в регионе установили восемь светофоров и две камеры фото- и видеофиксации.
Часть денег выделили на приобретение 22 единиц техники для омских дорожников. С помощью обновленных машин дорожные службы смогут оперативно ремонтировать дороги в зимнее время.
«С помощью дорожного фонда обеспечено содержание 10,16 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения, ликвидировано 260,8 тыс. кв. м. разрушений асфальтобетонного покрытия на участках дорог с наибольшими повреждениями, нанесена дорожная разметка в объеме 3 768,52 лин. км, выполнена замена и установка 1071 шт. дорожных знаков», — рассказали в региональном минтрансе.
В ведомстве также отметили, что в 2024 году в Омске был завершен капремонт Ленинградского моста, который обеспечивает важнейшую транспортную связь для города.
В 13 муниципалитетах дорожники отремонтировали 19 дорог общей протяженностью 30,2 км, а также обновили более 287 тыс. км. местных дорог.
Ранее мы сообщали, что в Омске началась уборка дорог после праздничных дней.