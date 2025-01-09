Захороненные на месте стоянки каменного века Сунгирь люди умели окрашивать одежду

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова обнаружили свидетельства того, что жившие в эпоху палеолита люди, захороненные на месте стоянки каменного века Сунгирь на окраине Владимира, умели окрашивать праздничную и ритуальную одежду с помощью красной охры. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.
Междисциплинарное исследование, в котором участвовали археологи и химики университета, было посвящено изучению красочных пигментов в основе повседневной одежды и материалов для погребения жителей раннего верхнего палеолита. Авторы изучили образцы, найденные на месте стоянки Сунгирь. Она была открыта в 1955 году на окраине Владимира, в месте впадения ручья Сунгирь в Клязьму.
«Целенаправленных исследований свидетельств использования красочных пигментов для окрашивания одежды [в этот период] практически нет. В результате изучения находок из погребений и культурного слоя Сунгиря стало известно, что люди, обитавшие на этой стоянке около 32−35 тысяч лет назад, использовали красные пастообразные смеси разной степени густоты для окрашивания предметов одежды, включая погребальный костюм», — говорится в сообщении.
Красная охра использовалась людьми Ледникового периода для натирания статуэток и посыпания тел умерших в ритуальных целях. Авторы предполагают, что охотники и собиратели научились окрашивать одежду благодаря наблюдениям за тем, как порошок охры взаимодействует с золой и пережженными в очагах костями. Такое сочетание позволяло получать клейкие красочные составы, обладающие стойкостью при окрашивании шкур и одежды.
«[Благодаря окрашиванию с использованием исследованных образцов красной суспензии одежда] становилась яркой и нарядной. Костюмы погребенных на Сунгире мужчины и мальчиков из двойного захоронения были густо окрашены красочной пастообразной смесью, в которую даже крепились отдельные украшения. Похожая погребальная традиция отмечается, например, в Моравии. [Результаты работы] позволяют на новом уровне говорить об общем культурном надгрупповым единстве или пространстве Европы в верхнем палеолите до максимума последнего оледенения», — считает доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев, чьи слова приводит пресс-служба университета.