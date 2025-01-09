Захороненные на месте стоянки каменного века Сунгирь люди умели окрашивать одежду

«Целенаправленных исследований свидетельств использования красочных пигментов для окрашивания одежды [в этот период] практически нет. В результате изучения находок из погребений и культурного слоя Сунгиря стало известно, что люди, обитавшие на этой стоянке около 32−35 тысяч лет назад, использовали красные пастообразные смеси разной степени густоты для окрашивания предметов одежды, включая погребальный костюм», — говорится в сообщении.