На Урале скончался четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом

В Екатеринбурге 7 января скончался четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом — Валентин Хардин. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.
Валентин Хардин родился в Кирове. Он выступал за хоккейный клуб «Родина», а также «Уралхиммаш». На протяжении 16 сезонов играл за «СКА-Свердловск». И в составе этого клуба становился шестикратным чемпионом СССР. А именно в 1960, 1962, 1966, 1968, 1971 и 1974 годах.
— По окончании игровой карьеры Валентин Хардин возглавлял уральский клуб как главный тренер с 1981 по 1985 год. А затем работал в среднеуральской спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 18 по хоккею с мячом, — сообщает российская Федерация хоккея с мячом.
Валентин Хардин был судьей на матчах Высшей лиги. И дважды попадал в списки лучших судей сезона в 1988, 1990 годах.
Заслуженный мастер спорта СССР Валентин Хардин попадал в списки лучших игроков шесть раз: 1961 — 1963, 1968 — 1970 годы. В 1974 году он стал обладателем Кубка европейских чемпионов. А в сборной СССР становился чемпионом мира в 1961, 1963, 1965 и 1967 годах.