На Урале скончался четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом

Валентин Хардин родился в Кирове. Он выступал за хоккейный клуб «Родина», а также «Уралхиммаш». На протяжении 16 сезонов играл за «СКА-Свердловск». И в составе этого клуба становился шестикратным чемпионом СССР. А именно в 1960, 1962, 1966, 1968, 1971 и 1974 годах.