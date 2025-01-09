«Стань зеленым»: в Узбекистане снова начнут поощрять любителей ходьбы

Ранее, в 2021 году, такая программа существовала и называлась «Здоровый образ жизни». Тогда за 10 тысяч шагов человек получал 3 тысячи сумов. Однако систему закрыли через год.
Новый вариант проекта будет носить название «Миллион зеленых семей». Акция призвана популяризировать здоровый образ жизни, в частности, привить населению любовь к пешим прогулкам.
Узбекистанцам, проходящим в день 10 тысяч шагов, начнут присваивать статус «Экоактивный гражданин». Тем, кто достигнет более высоких результатов в ходьбе, дадут 10% скидку на госуслуги и потребительские кредиты в банках с госдолей.
Если все совершеннолетние члены семьи получат звание «Экоактивный гражданин», то такая семья сможет выиграть авто. Каждый год будут разыгрывать 14 электромобилей.
Кроме того, махалли, где «зеленых семей» не менее 50%, смогут побороться за приз в 500 млн сумов. Выигрыш пойдет на строительство детских площадок, зеленых парков и организацию пунктов по сбору мусора.
Платформу данного проекта планируют запустить к 1 июня 2025 года.