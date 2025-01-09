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«Стань зеленым»: в Узбекистане снова начнут поощрять любителей ходьбы

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане опять планируют поощрять граждан страны, которые проходят 10 тысяч шагов в день, говорится в проекте указа президента РУз о госпрограмме на 2025 год.

Источник: Sputnik.uz

Ранее, в 2021 году, такая программа существовала и называлась «Здоровый образ жизни». Тогда за 10 тысяч шагов человек получал 3 тысячи сумов. Однако систему закрыли через год.

Новый вариант проекта будет носить название «Миллион зеленых семей». Акция призвана популяризировать здоровый образ жизни, в частности, привить населению любовь к пешим прогулкам.

Узбекистанцам, проходящим в день 10 тысяч шагов, начнут присваивать статус «Экоактивный гражданин». Тем, кто достигнет более высоких результатов в ходьбе, дадут 10% скидку на госуслуги и потребительские кредиты в банках с госдолей.

Если все совершеннолетние члены семьи получат звание «Экоактивный гражданин», то такая семья сможет выиграть авто. Каждый год будут разыгрывать 14 электромобилей.

Кроме того, махалли, где «зеленых семей» не менее 50%, смогут побороться за приз в 500 млн сумов. Выигрыш пойдет на строительство детских площадок, зеленых парков и организацию пунктов по сбору мусора.

Платформу данного проекта планируют запустить к 1 июня 2025 года.

здоровье