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Семь поселков под Симферополем без воды — прокуратура проводит проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Прокуратура организовала проверку из-за ограничения водоснабжения в пригороде Симферополя, в результате которой семь населенных пунктов остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

Авария на сетях произошла еще 7 января, в результате семь населенных пунктов Симферопольского района остались без воды. На предприятии добавили, что полностью восстановить водоснабжение планируется 10 января.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится вопрос организации подвоза воды населению.

Ранее надзорное ведомство организовало проверку в связи с крупной аварией на сетях в Симферополе. Тогда без воды остались шесть тысяч абонентов.

ЖКХ