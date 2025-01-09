Семь поселков под Симферополем без воды — прокуратура проводит проверку

Авария на сетях произошла еще 7 января, в результате семь населенных пунктов Симферопольского района остались без воды. На предприятии добавили, что полностью восстановить водоснабжение планируется 10 января.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.
Кроме того, на контроле прокуратуры находится вопрос организации подвоза воды населению.
Ранее надзорное ведомство организовало проверку в связи с крупной аварией на сетях в Симферополе. Тогда без воды остались шесть тысяч абонентов.