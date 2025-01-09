Башкирские врачи спасли мужчину, у которого начал гнить желчный пузырь

В Башкирии врачи спасли мужчину с тяжелым заболеванием. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
62-летний мужчина поступил в Ишимбайскую районную больницу с сильными болями в правом боку. Их причиной были осложнениями желчнокаменной болезни и острое гангренозное воспаление желчного пузыря.
Желчный пузырь сильно воспалился и стал разрушаться, также в нем скопился гной. Орган стал вдвое больше обычных размеров, он достиг 13 сантиметров в длину и шести — в ширину.
После обследований хирурги провели лапароскопию. Через минимальные разрезы им удалось удалить желчный пузырь вместе с камнями. После операции состояние мужчины стабилизировалось, его анализы пришли в норму, и в настоящее он продолжает находиться под наблюдением врачей.
— В 2024 году в районной больнице было выполнено более 70 операций по удалению желчного пузыря с использованием лапароскопии, — сообщает Минздрав Башкирии.
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