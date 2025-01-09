В Новосибирске открылась после реконструкции школа № 57

— Уверен, что уже сложившиеся за несколько десятилетий традиции школы № 57 легко вольются в новые стены, а современные и комфортные условия помогут ребятам добиваться еще больших успехов и принесут новые имена, которыми мы будем гордиться, — сказал губернатор Андрей Травников.