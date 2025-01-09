В Новосибирске открылась после реконструкции школа № 57

Школа № 57 в Дзержинском районе Новосибирска отпраздновала свое второе рождение. Сегодня — в первый учебный день 2025 года — ученики пришли в обновленное здание.
Построенное в 1939 году аварийное здание школы в ходе реконструкции снесли. На его месте возвели новое, с просторными и светлыми классами, спортивным и тренажерным залом, кабинетами робототехники и БПЛА.
На уроках труда мальчики теперь будут учиться работать на станках по обработке дерева и металла, девочки — осваивать навыки домоводства и кулинарии.
Для ребят, желающих заниматься творчеством, в школе есть студия телевидения и звукозаписи.
Ну, а главное, количество учебных мест в новом здании увеличилось почти вдвое. Сейчас школа может принять 826 учеников при обучении в одну смену.
— Уверен, что уже сложившиеся за несколько десятилетий традиции школы № 57 легко вольются в новые стены, а современные и комфортные условия помогут ребятам добиваться еще больших успехов и принесут новые имена, которыми мы будем гордиться, — сказал губернатор Андрей Травников.
Губернатор и мэр стали почетными гостями на празднике новоселья школы.
— Новая школа станет пространством для получения знаний, самореализации и развития детей, — высказал уверенность мэр Максим Кудрявцев.
Максим Кудрявцев добавил, что новое здание выполнено по индивидуальному проекту, гармонирующему с архитектурным обликом микрорайона. Другого такого школьного здания в Новосибирске нет.