Еще несколько масштабных коммунальных аварий зафиксировано в Челябинске

Так, в настоящее время ведутся ремонтные работы на улице Комбайнерская в Ленинском районе. Приостановлено водоснабжение с 14:50 в 30 частных домах. Жителям будет организован подвоз воды.
Ремонтные работы на водоводе запланированы и в Курчатовском районе.
Ограничение водоснабжения там запланировано 10 января 2025. «Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:30 и продлятся ориентировочно до 17:00», — говорят в МУП «ПОВВ».
Без воды останутся дома 21, 23, 23-А, 24, 24-А, 26-А по улице Цинковая, дома 26, 28 по улице Островская.
Кроме того, сообщается, что специалисты МУП «ПОВВ» оперативно устранили повреждение на водоводе в поселке Новосинеглазово, 10 частных домов снова с водой.
Ведутся работы в Тракторозаводском районе, где без воды около 70 частных домов.