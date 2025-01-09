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Еще несколько масштабных коммунальных аварий зафиксировано в Челябинске

Еще несколько масштабных коммунальных аварий зафиксировано в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в настоящее время ведутся ремонтные работы на улице Комбайнерская в Ленинском районе. Приостановлено водоснабжение с 14:50 в 30 частных домах. Жителям будет организован подвоз воды.

Ремонтные работы на водоводе запланированы и в Курчатовском районе.

Ограничение водоснабжения там запланировано 10 января 2025. «Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:30 и продлятся ориентировочно до 17:00», — говорят в МУП «ПОВВ».

Без воды останутся дома 21, 23, 23-А, 24, 24-А, 26-А по улице Цинковая, дома 26, 28 по улице Островская.

Кроме того, сообщается, что специалисты МУП «ПОВВ» оперативно устранили повреждение на водоводе в поселке Новосинеглазово, 10 частных домов снова с водой.

Ведутся работы в Тракторозаводском районе, где без воды около 70 частных домов.

ЖКХ